İslam Memiş gram altın için yeni fiyat verdi! 13 gün sonra bu seviyede olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı 2023
Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı 2023... Dolar/TL kurunun seçim öncesindeki dar bantta yatay seyrettiği dönem sona erdi ve Türk lirası dolar karşısında değer kaybı yaşadı. Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak altın fiyatları da gram altın tarafında yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Gram altının günlük yükselişi, dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'i aştı. Gram altının yeni bir rekor kırması, yatırımcılar ve altın sahipleri için dikkat çekici bir gelişmedir. Ancak altın fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterir. Ekonomik durum, jeopolitik riskler, talep ve arz dengesi gibi etmenler altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Dolayısıyla, altın yatırımı yapacak olanlar, piyasa koşullarını dikkate alarak karar vermeleri önemlidir.
Altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşırken, Finans Uzmanı İslam Memiş altın alımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın için bomba bir tahminde bulundu ve yatırımcılar için önemli bir alım fırsatının haziran ayında ortaya çıkabileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor ve küresel ekonomideki gelişmeler, özellikle ABD'deki durum dikkatle takip ediliyor. ABD'nin faiz artırımına devam edeceği sinyallerinin güçlenmesi, dolar tarafında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, ons altın bu durumdan biraz olumsuz etkilendi.
İslam Memiş, A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde istikrarını sürdürüyor. 1.968 dolar seviyesini aşmak biraz zor görünüyor. Kısa vadede ons altında 1.910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum.
Benim altın için yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksine bağlı olarak yükseliyor. Gram altın da dolar kurundan aldığı destekle yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede 1.350/1.400 TL aralığını takip ediyoruz. Gözlerimiz iki hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Eğer Merkez Bankası faiz artırımına giderse, dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz."
Memiş, Merkez Bankası'nın bu yönde bir karar alması durumunda gram altının TL fiyatının kısa vadede 1.350 TL seviyesinin altına gerileyebileceğini ve bu düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini belirtti. Yaz aylarında ise ons altında 2.350 dolar seviyesine bir yükseliş beklentisinin olduğunu ve gram altının fiyatının da 1.450/1.500 TL civarına yeniden yükselebileceğini ifade etti.
Düğün yapacak olan, altın borcu olan veya altın yatırımı yapacak olan vatandaşların, ön gördükleri 1.350 TL seviyesinin altına düşmesi durumunda haziran ayında bir alım fırsatı bulabileceklerini söyledi. Memiş, düşüşlerin kısa vadeli olabileceğini, orta ve uzun vadede ise pozitif beklentilerin devam ettiğini vurguladı.