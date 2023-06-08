İslam Memiş gram altın için yeni fiyat verdi! 13 gün sonra bu seviyede olacak! Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti! Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı 2023

Altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyelere ulaşırken, Finans Uzmanı İslam Memiş altın alımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın için bomba bir tahminde bulundu ve yatırımcılar için önemli bir alım fırsatının haziran ayında ortaya çıkabileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor ve küresel ekonomideki gelişmeler, özellikle ABD'deki durum dikkatle takip ediliyor. ABD'nin faiz artırımına devam edeceği sinyallerinin güçlenmesi, dolar tarafında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, ons altın bu durumdan biraz olumsuz etkilendi.