Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki sosyal ve mali hakları belirleyecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal süre bugün doluyor. Bu gece sonuna kadar hükümet ve memur sendikaları arasında anlaşma sağlanamazsa devreye hakem heyeti girecek.
22.08.2021 12:05
- Son Güncelleme: 22.08.2021 12:08
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yasal takvim gereği bugün sona erecek.