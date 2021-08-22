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Haberler Ekonomi Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki sosyal ve mali hakları belirleyecek olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal süre bugün doluyor. Bu gece sonuna kadar hükümet ve memur sendikaları arasında anlaşma sağlanamazsa devreye hakem heyeti girecek.

22.08.2021 12:05 - Son Güncelleme: 22.08.2021 12:08
Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yasal takvim gereği bugün sona erecek.

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Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı.

Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alınıyor.

Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

Zam görüşmelerinde bugün son gün! Memur ve emeklilerin zam oranı ne olacak? Ek gösterge, refah payı, seyyanen zam...

Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

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