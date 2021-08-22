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Haberler Ekonomi 2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Konya'da tarımsal üretim yapan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon liralık devlet desteğiyle güneş enerjisi santrali kurdu. Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.

AA
22.08.2021 16:08 - Son Güncelleme: 22.08.2021 16:16
2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Konya'da tarımsal üretim yapan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon liralık devlet desteğiyle güneş enerjisi santrali kurdu.

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2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden geçen yıl mezun olan Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirecek işletme kurmak istedi.

2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.

2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor

Rana Karçaaltıncaba, AA muhabirine, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu, aldığı destekle kurduğu santralde 2 aydır elektrik üretimi yaptığını söyledi.

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