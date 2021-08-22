2 milyon liralık devlet desteği aldı! Genç kadın girişimci Rana Karçaaltıncaba 4 mahallenin elektriğini üretiyor
Konya'da tarımsal üretim yapan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon liralık devlet desteğiyle güneş enerjisi santrali kurdu. Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.
22.08.2021 16:08
- Son Güncelleme: 22.08.2021 16:16
Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.
Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.