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Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

Dolar ve euro yatırımcısının yüzü bu hafta gülmezken, gram altın ise değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Önümüzdeki hafta ise piyasaların gözü ABD'den gelecek mesajlarda olacak. Fed'in mesajları dolar ve altının yönünü belirleyecek.

22.08.2021 11:19 - Son Güncelleme: 22.08.2021 11:19
Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları küresel piyasalarda sert rüzgar estirdi. Bazı Fed yetkilileri varlık alım programının ekonominin gidişatına göre azaltılması gerektiğini savunurken, bazı yetkililer ise varlık alım programının daha erken bir tarihte azaltılması gerektiğini belirtti.

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Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

Fed yetkilileri varlık alım programı konusunda negatif ayrışırken, yıl sonu yüzde 2 olarak öngörülen enflasyon hedeflemesi konusunda ise hemfikir kaldılar.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

DOLAR ENDEKSİ 9.5 AYIN ZİRVESİNDE
Fed tutanaklarından gelen parasal sıkılaşma mesajı ile birlikte 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar üzerindeki değişimini inceleyen dolar endeksi 93.7'ye yükselerek son 9.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

ONS ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ
Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altında ise kısmi geri çekilmeler yaşandı. Delta varyantı, koronavirüs yayılım hızındaki artış ve risk iştahının azalması gibi gelişmeler güvenli liman altına olan talebi artırdı.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

Fed tutanaklarının etkisi ile kısmi düşüş kaydeden ons altın, bu gelişmelerle birlikte kayıplarını telafi ederek haftayı 1782 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altında en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

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