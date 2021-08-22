Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak
Dolar ve euro yatırımcısının yüzü bu hafta gülmezken, gram altın ise değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Önümüzdeki hafta ise piyasaların gözü ABD'den gelecek mesajlarda olacak. Fed'in mesajları dolar ve altının yönünü belirleyecek.
22.08.2021 11:19
- Son Güncelleme: 22.08.2021 11:19
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları küresel piyasalarda sert rüzgar estirdi. Bazı Fed yetkilileri varlık alım programının ekonominin gidişatına göre azaltılması gerektiğini savunurken, bazı yetkililer ise varlık alım programının daha erken bir tarihte azaltılması gerektiğini belirtti.
Fed yetkilileri varlık alım programı konusunda negatif ayrışırken, yıl sonu yüzde 2 olarak öngörülen enflasyon hedeflemesi konusunda ise hemfikir kaldılar.