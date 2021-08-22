Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Piyasaların yönü belli olacak

Fed tutanaklarının etkisi ile kısmi düşüş kaydeden ons altın, bu gelişmelerle birlikte kayıplarını telafi ederek haftayı 1782 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altında en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.