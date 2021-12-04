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Haberler Ekonomi Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

Yeni yıl yeni müjdelerle gelmeye devam ediyor. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarları da artacak. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 846 TL, en çok 3 bin 692 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilirken; yapılacak artış sadece bu ücretle çalışanları değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek. İşsizlik maaşı işten ayrılan vatandaşlara 10 ay süresince veriliyor. İşte işsizlik maaşına dair bilinmesi gerekenler...

04.12.2021 17:55 - Son Güncelleme: 04.12.2021 17:55
Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca... İşsizlik ödeneği İŞKUR tarafınca belli bir süre boyunca aylık olarak ödeniyor. Bu süreyi kişinin sigortalı olarak çalıştığı gün sayısı yakından etkiliyor ve alınacak ödeme miktarı da maaş miktarıyla direkt bağlantılı. Belli durumlarda ise işsizlik maaşı kesiliyor. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 846 TL, en çok 3 bin 692 liraya çıkacak. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği alma şartları nelerdir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde...

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Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR, 450 GÜNÜ OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?
İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı.

Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı. Kısa çalışma başlama tarihinden önce son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi durumunda, işverenin kısa çalışma talebi de uygun görüldüğü takdirde ödenekten yararlanılabilir.

Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca...

İSTİFA EDEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ, BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?
Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. Ödenek alabilmek için iş sözleşmesinin iptalinin ardından 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor.

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