Zam geliyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak! Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! 10 ay boyunca... İşsizlik ödeneği İŞKUR tarafınca belli bir süre boyunca aylık olarak ödeniyor. Bu süreyi kişinin sigortalı olarak çalıştığı gün sayısı yakından etkiliyor ve alınacak ödeme miktarı da maaş miktarıyla direkt bağlantılı. Belli durumlarda ise işsizlik maaşı kesiliyor. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 846 TL, en çok 3 bin 692 liraya çıkacak. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği alma şartları nelerdir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde...