Bankalar arasında kantarın topuzu kaçtı! Son dakika mevduat faizi depremi: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları değişti! En yüksek faiz seviyesi...
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıracak olanlar için güncel faiz oranları yenilendi. Aralık ayı başında vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi yatırımcıları endişelendirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz güncellemesinin ardından özel bankalar ve devlet bankalarının da aralarında bulunduğu bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'dan 15'e indirmesinin ardından kamu bankaları elini taşın altına koyarken özel bankalar daha temkinli davrandı. TBB Başkanı Çakar, "Biz kamu bankaları olarak mevduat tarafında hiçbir zaman en yüksek faizi vermedik. Çünkü sektörü regüle eden bankalarız. Mevduat faizi yükseldikçe kredilerin maliyeti de artar. Dolayısıyla biz makul fiyat yönetimi yapıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi oldu? İşte aralık ayı güncel vadeli mevduat faiz oranları!
04.12.2021 21:13
- Son Güncelleme: 04.12.2021 21:13
Bankalar arasında kantarın topuzu kaçtı! Son dakika mevduat faizi depremi: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları değişti! En yüksek faiz seviyesi... Son dakika faiz depremi: peşi sıra açıklama yapıldı. Mevduat faiz oranları hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Aralık ayı başında bankalar arasında vadeli mevduat faiz yarışı son sürat devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz güncellemesinin ardından özel bankalar ve devlet bankalarının da aralarında bulunduğu bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti.