Bankalar arasında kantarın topuzu kaçtı! Son dakika mevduat faizi depremi: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları değişti! En yüksek faiz seviyesi... Son dakika faiz depremi: peşi sıra açıklama yapıldı. Mevduat faiz oranları hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Aralık ayı başında bankalar arasında vadeli mevduat faiz yarışı son sürat devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz güncellemesinin ardından özel bankalar ve devlet bankalarının da aralarında bulunduğu bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti.