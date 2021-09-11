Zam geldi: Devletten geri ödemesiz 31 bin 149 lira! Tek seferlik başvuran alıyor! 5 yıl veya daha uzun sürede...
Devlet kanadından vatandaşa her alanda destek verilmeye devam ediliyor. Bunlardan biri de konut desteği. İlk evini alana geri ödemesiz nakdi destek sağlanıyor. Konut hesabıyla 5 yıl birikim yapan bir kişi evini aldığından 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından faydalanabiliyor. Ağustos 2016 senesinden beri hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11 zam uygulandı. Vatandaşlar bu destekten nasıl yararlanılabileceğini araştırıyor. Peki, devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
11.09.2021 21:00
- Son Güncelleme: 11.09.2021 21:00
Zam geldi: Devletten geri ödemesiz 31 bin 149 lira! Tek seferlik başvuran alıyor! Konut hesabıyla 5 yıl birikim meydana getiren bir fert evini almış olduğundan 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından faydalanabiliyor. Ağustos 2016 senesinden beri hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her yıl tekrar değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11 zam uygulandı. Vatandaşlar bu destekten nasıl yararlanılabileceğini araştırıyor.
Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet nakdi destek sağlıyor.