Zam geldi: Devletten geri ödemesiz 31 bin 149 lira! Tek seferlik başvuran alıyor! 5 yıl veya daha uzun sürede...

Zam geldi: Devletten geri ödemesiz 31 bin 149 lira! Tek seferlik başvuran alıyor! Konut hesabıyla 5 yıl birikim meydana getiren bir fert evini almış olduğundan 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından faydalanabiliyor. Ağustos 2016 senesinden beri hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her yıl tekrar değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11 zam uygulandı. Vatandaşlar bu destekten nasıl yararlanılabileceğini araştırıyor.