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Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

SGK'dan emeklileri sevindirecek haber geldi. Bilindiği üzere her çalışanın hayali emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma hayatında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın kıygın olmaması için SGK devreye girdi. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) ön ödeme alma şansına sahip. 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar toplamda 1 hafta ile 10 gün içinde emekli maaşına kavuşabiliyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlar ise SGK'dan 3 maaş avans imkanına başvuruyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!

11.09.2021 22:41 - Son Güncelleme: 11.09.2021 22:41
Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! Bilinmiş olduğu üzere her çalışanın hayali emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma yaşamında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK bu noktada devreye girdi. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar toplumsal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) ön ödeme alma şansına sahip oluyor.

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Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

EMEKLİYE AVANS 2021

SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.

Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

Çekilen avans emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek. 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılacak.

Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi.

Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

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