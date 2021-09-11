Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...

Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! Bilinmiş olduğu üzere her çalışanın hayali emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma yaşamında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK bu noktada devreye girdi. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar toplumsal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) ön ödeme alma şansına sahip oluyor.