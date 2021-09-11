Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! 90 gün şartı...
SGK'dan emeklileri sevindirecek haber geldi. Bilindiği üzere her çalışanın hayali emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma hayatında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın kıygın olmaması için SGK devreye girdi. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) ön ödeme alma şansına sahip. 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar toplamda 1 hafta ile 10 gün içinde emekli maaşına kavuşabiliyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlar ise SGK'dan 3 maaş avans imkanına başvuruyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!
11.09.2021 22:41
- Son Güncelleme: 11.09.2021 22:41
Tüm emeklilere 6.972 TL ödeme! SGK devreye girdi: Başvur 1 hafta içinde maaş hesabına gelsin! Bilinmiş olduğu üzere her çalışanın hayali emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma yaşamında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK bu noktada devreye girdi. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar toplumsal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) ön ödeme alma şansına sahip oluyor.