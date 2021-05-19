Son dakika: Ek zam alacaklar... 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara 600 TL ödeme detayı!

Son dakika: Pandemi süreci içerisinde vatandaşlara yapılan destekler oldukça önemli bir hal almıştır. İntibak düzenlemesi 2000 yılından önce emekli olanlar için çıkarıldı ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda bir düzenleme yapılmadı. İntibak düzenlemesinin geçmesinin en önemli avantajı emekliler ek zam alacaklar. İntibak düzenlemesinin geçmesinin en önemli avantajı emekliler ek zam alacaklar. Peki intibak düzenlemesi nasıl çıkar? 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda yürütülen çalışmalar neler?

19.05.2021 07:58 - Son Güncelleme: 19.05.2021 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





