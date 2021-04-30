Zam geldi! 825 lira yatırılacak, ödemeler... Milyonlarca kişiye müjde! Paralar önümüzdeki hafta banka hesaplarına yatırılacak

Milyonlarca kişiye müjde! Paralar önümüzdeki hafta banka hesaplarına yatırılacak. 825 TL ödenecek. Herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değil. Başvuru şartı bulunmuyor. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.