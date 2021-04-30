Zam geldi! 825 lira yatırılacak, ödemeler... Milyonlarca kişiye müjde! Paralar önümüzdeki hafta banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika haberi: Emekli, dul ya da öksüz ücreti alan milyonlarca şahıs faydalanıyor. Uzun zaman zam yapılıp yapılmayacağı tartışılmıştı. Ödenecek meblağ muhakkak oldu. Ödeme tarihi netleşti. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.
Milyonlarca kişiye müjde! Paralar önümüzdeki hafta banka hesaplarına yatırılacak. 825 TL ödenecek. Herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değil. Başvuru şartı bulunmuyor. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.
Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilk kez zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramiyelere enflasyon oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından, emekliler ellerine ne kadar para geçeceğini araştırmaya başladı. Enflasyon oranına göre zam yapılması durumunda 86 liralık bir artış söz konusu olacaktı.
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.