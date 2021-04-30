BİM'de kampanya saatleri geldi çattı! BİM 30 Nisan aktüel kataloğunda %13'e ulaşan müthiş indirim!

BİM 30 Nisan aktüel kataloğundaki tüm indirimler bugün satışa sunuluyor. Züccadiye ve aksesuar ürünlerindeki indirim dikkat çekerken BİM'de Dijitsu 65 Inç Smart LED Uydu Alıcılı TV, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, Martı Çocuk Zihin Becerileri Aktivite Kitapları, Üç Boyutlu Saksı 5.3 L, Kumtel Mini Fırın 32 Litre, Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set, Termo Çanta 8L, Rakle 3'lü İthal Dekorlu İnce Cam Su Bardağı, Lava Yuvarlak Mangal Izgarası ve 120x180 cm Geleneksel Desenli Halı ve Yolluk ürünleri ön planda yer aldı.