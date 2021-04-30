3 ya da 6 ay ödeme falan yok! 99 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası...
Nakit ihtiyacı olduğundan (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) nakit para ihtiyacı olanlar ertelemeli kredi fırsatlarını merak ediyor. ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi imkanlarını merak ediyor. Bu bağlamda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
3 ya da 6 ay ödeme falan yok! 99 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sürüyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor.
TEB Kampanya Detayları
* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
Kuruluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.