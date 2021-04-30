3 ya da 6 ay ödeme falan yok! 99 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sürüyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor.