A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu! A101 10 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayında! Çeyiz alışverişi başlıyor...

A101'de hafta sonu indirimleri 10 Ekim 2021 aktüel kataloğunun yayımlanmasıyla belli oldu. Hanımlar bu hafta çeyiz alışverişini, evdeki mutfak için gerekli tüm ihtiyaç ürünlerini, çocukları için giyim ve okul malzemelerini A101 mağazalarından yapacak. Halılardan okul çantalarına plazmalardan iç giyime çeşitli bir çok üründe kaçıırlmayacak indirimler yapıldı. İşte A101 10 Ekim 2021 aktüel kataloğu tam liste!