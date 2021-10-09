TOKİ’den çekilişsiz kurasız 810 TL taksit ile 2+1 ev sahibi olma fırsatı! İşte başvuru şartları! Evi olmayanlara müjde!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 126 adet konut satışını ön şartsız ve kurasız olarak satışa çıkardı. Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi'ndeki 126 konut başvurular alınırken ödeme koşulları da duyuruldu. Ayrıca başvuru tarihi de uzatıldı. TOKİ projeleri dar gelirlileri de düşünerek konut fırsatlarını sunmaya devam ediyor ve 810 TL taksit ile 2+1 ev sahibi olmak için başvuru şartların neler olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Müracaat koşulları ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı evsiz olan vatandaşlara bu hayalini gerçekleştirmeleri için uygun ödeme koşulları sunuyor. TOKİ'den çekilişsiz kurasız 810 TL taksit ile 2+1 ev sahibi olma fırsatı gündemde yoğun ilgi gördü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Az miktar bir peşinat ile evinize kavuşabilirsiniz. TOKİ başvuruları için belirlenen şartlar var ve bunların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ön şartsız ve kurasız olması vatandaşları sevindirdi, peki TOKİ hangi tarihler arasında başvuru alacak? İşte detaylar!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 126 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme
olanağı ile 25 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. Tarih 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Proje Adı: KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 258 ADET KONUT VE 5 DÜKKÂNLI TİCARET
MERKEZİ
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.
1. Proje yapı ruhsat tarihi; 07.07.2020
2. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
3. Konut alıcısı, Gayrimenkul'ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
4. Konut alıcıları, peşinat miktarını Bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç
bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık
dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarından en
düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve
Yetimleri hariç)
5. Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade
6. İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.