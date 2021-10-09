TOKİ’den çekilişsiz kurasız 810 TL taksit ile 2+1 ev sahibi olma fırsatı! İşte başvuru şartları! Evi olmayanlara müjde!

4. Konut alıcıları, peşinat miktarını Bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç

bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık

dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarından en

düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve

Yetimleri hariç)

5. Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade

6. İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

