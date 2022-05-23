Zam dosyası netleşiyor! En az 8 bin 873 TL yansıtma zammı geliyor! 2000 önce sonrası 4A 4B 4C SSK Bağkur Memur TÜİK TEFE oranları ile Temmuz Aralık 2022 zamlı maaş tablosu!

TÜİK enflasyon rakamları ile 2022 senesinin ilk 4 aylık enflasyon toplamı netliğe kavuştu. Sırada Mayıs ve Haziran olmak üzere 2 aylık veri kaldı. Emekli ve memurlar Temmuz ayında yapılacak zam oranına kilitlenmiş durumda. Enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklilerinin temmuz zammının yüzde 38'i aşması bekleniyor. Bu artıştan geniş bir kesim yararlanacak. Peki, emekli, memur temmuz zammı yüze kaç olacak? İşte maaş tablosu hesabı 2022!