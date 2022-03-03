Zam + %30'luk fark ödemeleri o tarihte hesaplarda! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lunun maaşı artıyor! Dilekçede TÜFE detayı açıklandı!

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fark ödemeleri hesaplara aktarılacak. Emeklilik dilekçesini bu tarihler içinde vermiş kişiler avantajlı çıkacak. 2021'de kaydedilen yüzde 11'lik büyüme, yeni emeklilerin aylıklarında artışa sebep olacak. Artışın yüzde 30'u, emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Aylığı bağlanana fark ödenecek. Örneğin, aylığı her ayın 17'sinde alan emekliler için 18 Ocak'tan geçerli fark ödemesi yapılacak. Bu hesaba göre, emeklilik dilekçesini kasım ya da aralık yerine ocak ayında verenler avantajlı çıkmış oluyor. İşte detaylar...