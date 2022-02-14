Zabıta memuru alımları başladı! Lise mezunları başvurabilir! 6 bin TL üzeri maaşla kamuya onlarca kişi alınacak! İstanbul, Antalya, Giresun...
İstanbul, Giresun ve Antalya illerinde zabıta alımı yapılacak. Kadın ve erkek adaylar arasından seçilecek zabıtalar dolgun maaşla çalışma imkanı bulacak. En az lise mezunu adayların da başvurabileceği ilanlar yer alıyor. Yanı sıra başvuru şartları arasında 'B sınıf ehliyete sahip olmak ve KPSS'den en az 60 puan almış olmak' bilgileri yer alıyor. Üsküdar Belediyesi 50 Giresun Aydındere Belediyesi 1, Antalya Kumluca Belediyesi ise 10 zabıta memuru alınacak. Belediyelerde zabıta olarak çalışmak isteyen yüzlerce vatandaş harekete geçti. İşte ilanın detayları...
2022 yılında zabıta alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı'na, Aydındere Belediye Başkanlığı'na ve Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru alımları yapılmaya başlandı. Üsküdar Belediyesi'nin yayınladığı ilanda erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boy şartı aranıyor. Aydındere Belediyesi'nin yayınladığı ilanda da 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartının arandığı belirtildi. İşte 2022 zabıta memuru alım ilanları ve başvuru detayları...
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK
Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacaklarını duyurdu. 40 kişinin lise mezunları arasından alınacağı bildirildi. KPSS'den 60 taban puan isteniyor. Ayrıca alımlarda fiziki şartlar da önem arz edecek.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.