Ek göstergede rota oluşturuldu: 8 bin 204 liraya çıkacak! Memur ve emekliye %22 zam! Toplu sözleşme + enflasyon farkı + sosyal refah farkı!

Memur ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi. Bu haftanın gündeminde 3600 ek gösterge meselesi yer alacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur Sen masaya oturup ek gösterge meselesini detaylıca müzakere edecek. Görüşme hakkındaki detayları dün Bakan Bilgin duyurmuştu. Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Öte yandan Bilgin, "Temmuz'da da yeniden toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız" diye konuştu.Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar zam alacak? 3600 ek göstergeden hangi meslekler yararlanacak? İşte detaylar!