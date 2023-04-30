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Haberler Ekonomi Refah payı+enflasyon farkı 2'li kazanç! SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Temmuz 2023'te en düşük maaş miktarı...

Refah payı+enflasyon farkı 2'li kazanç! SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Temmuz 2023'te en düşük maaş miktarı...

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı, Temmuz 2023'te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

30.04.2023 12:21 - Son Güncelleme: 30.04.2023 12:21
Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2’li kazanç! Maaş alan herkes için kuruşu kuruşuna örnek hesaplama...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yeni bir maaş zammı açıklanacak. Bu zammın oranı, yılın altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan promosyon ödemesi kapsamında 8.500-9.000-10.000 TL'ye kadar yapılan ödemelerle ikili kazanç sağlanabilecek.

Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2’li kazanç! Maaş alan herkes için kuruşu kuruşuna örnek hesaplama...

TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.

Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2’li kazanç! Maaş alan herkes için kuruşu kuruşuna örnek hesaplama...

6 AYLIK VERİ...

Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek.

Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2’li kazanç! Maaş alan herkes için kuruşu kuruşuna örnek hesaplama...

Sadece enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında yer alıyor.

Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2’li kazanç! Maaş alan herkes için kuruşu kuruşuna örnek hesaplama...

Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.

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