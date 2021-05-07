Yüzleri güldürecek 9 talep! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmelere odaklandı! Seyyanen zam, avans, intibak...

Yılın ilk emekli ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldı. Emekliler bu yıl zamlı bayram ikramiyesiyle ek gelir sağlamış oldu. Şimdi milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı ve bazı talepleri bulunuyor. Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini belirtiyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 9 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, seyyanen zam, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak yer alıyor.

07.05.2021 11:56 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





