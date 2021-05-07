Yüzleri güldürecek 9 talep! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmelere odaklandı! Seyyanen zam, avans, intibak...
Yılın ilk emekli ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldı. Emekliler bu yıl zamlı bayram ikramiyesiyle ek gelir sağlamış oldu. Şimdi milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı ve bazı talepleri bulunuyor. Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini belirtiyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 9 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, seyyanen zam, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak yer alıyor.
Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilerin ikramiyelerine bu yıl 100 lira zam yapılarak 1.100 lira ödeme yapıldı. Şimdi Temmuz ayı zammını bekleyen milyonlar ek gelir, 3 maaş avans, intibak ve seyyanen zam hakkındaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bu hafta zamlı ikramiyelerini alan emekliler Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 9 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. İşte emeklinin yüzünü güldürecek talepler