Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça popüler! 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz!

Peş peşe açıklandı! Milyonları ilgilendiriyor! 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! SMS kredi veren bankalar ile cep telefonlarınızdan SMS göndererek kredi başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız bir mesaj yollayarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Evraksız, imzasız SMS ile kredi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve ücret bordrosuz çalışan bireyler kesintisiz çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını güvence göstererek kredi sürükleyebilirler. Bir çok banka 30.000 bin lira kadar 36 ay vadeli kredi olarak kredi imkânı sağlamaktadır. Peki belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?

07.05.2021 11:35 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





