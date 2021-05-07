Belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar oldukça popüler! 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz!
Peş peşe açıklandı! Milyonları ilgilendiriyor! 5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! SMS kredi veren bankalar ile cep telefonlarınızdan SMS göndererek kredi başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız bir mesaj yollayarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Evraksız, imzasız SMS ile kredi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve ücret bordrosuz çalışan bireyler kesintisiz çalıştıkları bankalardan kendi hesaplarını güvence göstererek kredi sürükleyebilirler. Bir çok banka 30.000 bin lira kadar 36 ay vadeli kredi olarak kredi imkânı sağlamaktadır. Peki belgesiz, imzasız SMS ile kredi veren bankalar hangileridir?
5.000-10.000 ve 20.000 TL'ye kadar anında alabilirsiniz! Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Özellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının yerini birçok bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkanına bıraktı. SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin TC kimlik numaranızdan kredi başvurusu detaylarınızı sorgulayacaktır. Kredi alabilirliğinizi ve kredi sonucunuzu denetledikten sonra size uygun limit onayı verilecektir. Eğer bankalarda bir icralık durumunuz varsa banka kredi onayı vermeyecektir. Bu sebeple banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bazı bankalarda da şubelere gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz.