Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada bazı koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 tanesini tüm detayları ve başvuru işlemleri birlikte haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.