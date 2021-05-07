RAMAZAN İMSAKİYE
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Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

Peş peşe açıklamalar yapıldı! Binlerce lira veriliyor... Geçtiğimiz yarıyıllardan değişik olarak yeni yarıyılda yapılan araştırmalar yalnızca çalışmayan, sosyal teminatı olmayan vaatndaşlardan gelmedi. Zorlu bir süreçten geçen minimum ücretli çalışanlarda devletten hangi yardımları alabileceklerini incelediler. Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım ücreti ödemesi yapıyor. Bu yardımı almak için hastanın emin bir oranda kendi bakımını yapamaması ve hastanın bakılacağı konutun hane kazancının belirli seviyenin altında olması gerekiyor. Bu destekler vatandaşların bulundukları durumlarda daha fazla mağdur olmamaları amacıyla ödeniyor.

07.05.2021 14:23 - Son Güncelleme: 07.05.2021 14:23
Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada bazı koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 tanesini tüm detayları ve başvuru işlemleri birlikte haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.

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Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ

2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası nedir merak ediliyor.

Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler.

Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!

Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.