Başvuran vatandaşa karşılıksız ödeme! Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler açıklandı!
Peş peşe açıklamalar yapıldı! Binlerce lira veriliyor... Geçtiğimiz yarıyıllardan değişik olarak yeni yarıyılda yapılan araştırmalar yalnızca çalışmayan, sosyal teminatı olmayan vaatndaşlardan gelmedi. Zorlu bir süreçten geçen minimum ücretli çalışanlarda devletten hangi yardımları alabileceklerini incelediler. Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım ücreti ödemesi yapıyor. Bu yardımı almak için hastanın emin bir oranda kendi bakımını yapamaması ve hastanın bakılacağı konutun hane kazancının belirli seviyenin altında olması gerekiyor. Bu destekler vatandaşların bulundukları durumlarda daha fazla mağdur olmamaları amacıyla ödeniyor.
SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada bazı koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 tanesini tüm detayları ve başvuru işlemleri birlikte haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.