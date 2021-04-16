Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

Emekli vatandaşlar yılın ilk ikramiyesinin ödeneceği tarih için geri sayıma başladı. Bu yıl emekliler için talep edilen başlıklar arasında Ek gelir, ikramiye zammı, 3 maaş avans, intibak öne çıktı. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.

16.04.2021 01:08 - Son Güncelleme: 16.04.2021 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





