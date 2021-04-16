RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

Emekli vatandaşlar yılın ilk ikramiyesinin ödeneceği tarih için geri sayıma başladı. Bu yıl emekliler için talep edilen başlıklar arasında Ek gelir, ikramiye zammı, 3 maaş avans, intibak öne çıktı. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.

16.04.2021 01:08 - Son Güncelleme: 16.04.2021 01:08
Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

Yüzleri güldürecek 10 talep masada! Emekliler Ramazan bayramı öncesinde bu yıl yine ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlayacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 10 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ikramiye zammı, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak bulunuyor. İşte emeklinin yüzünü güldürecek 10 talep

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

Emekliler, 10 talebini şöyle sıralıyor:

Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

10 TALEP

-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

-Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.

Yüzleri güldürecek 10 talep masada! SSK Bağ-Kur emeklilerinin gözü orada! İntibak, avans, seyyanen zam...

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.