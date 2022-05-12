Yüzde 40’lık artış cepte + seyyanen zam geliyor! Enflasyonu dizginleyecek! 6.400, 8 bin 800... Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine zam farkı kesin!

Emekli ve memur milyonları ilgilendiren zam ile ilgili tüm son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hem memur maaşlarında ve hem de emekli ayıklarında artış müjdesi! Zam beklentisi yüzde 30'un üzerine çıktı. En düşük memur maaşı 6400 liraya kadar yükselecek. Zam oranı ilk kez duyuruldu. Şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. Gelecek iki ay kritik! Mayıs ve Haziran enflasyon verileri açıklandıktan sonra Temmuz zammında rakamlar kesinleşecek. İşte Temmuz zammında son gelişmeler ve beklentiler...