Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

En önemli yatırım araçlarından birisi olarak görülen altında dikkat çeken tahmin! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahminle altın yatırımcılarını yeni tahminler konusunda uyardı. Aşı iyimserliğiyle düşüşe geçen dolardan kaynaklı olarak altının ons fiyatında inişli çıkışlı hareketler dikkat çekiyor. Yatırımcıların kafasını karıştıran altındaki düşüşlerin ve yükselişlerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş'in tahminlerine göre; gram altın fiyatında önce 560 TL bandı daha sonra 600 TL bandı görülebilir.

05.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





