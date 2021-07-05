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Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

En önemli yatırım araçlarından birisi olarak görülen altında dikkat çeken tahmin! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahminle altın yatırımcılarını yeni tahminler konusunda uyardı. Aşı iyimserliğiyle düşüşe geçen dolardan kaynaklı olarak altının ons fiyatında inişli çıkışlı hareketler dikkat çekiyor. Yatırımcıların kafasını karıştıran altındaki düşüşlerin ve yükselişlerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş'in tahminlerine göre; gram altın fiyatında önce 560 TL bandı daha sonra 600 TL bandı görülebilir.

05.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:04
Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

Altın piyasalarında aşağı yukarı yönlü hareketler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim." diyen Memiş, yatırımlarda dikkat edilmesi gereken destek seviyelerini vurguladı. Memiş'e göre, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir.

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Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklar:

2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.

Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

Ülkelerden gelen aşı haberleri, dünya sağlık örgütünün kabul etmesi, insanlar üzerinde uygulanması, vaka sayılarının düşmesi, kısıtlamaların kalkması gibi birçok olumlu etken altın fiyatlarının yılın yarısında baskı altında bıraktı. Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında baskı altında kaldığını gördük ancak geniş bant aralığında dalgalanması dikkat çekiciydi.

Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

Aşı iyimserliğiyle yılın ilk çeyreğinde 1.677 dolara gerileyen altının ons fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde 1.916 dolara yükseldiğini gördük. Altının gram fiyatının ise yılın ilk çeyreğinde 397 liraya gerilediğini, yılın ikinci çeyreğinde 535 liraya yükseldiğini gördük.

Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!

Yılın 6 aylık sürecinde baktığımızda altın fiyatlarının aylık bazda dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirerek yatırımcısının kafasının karışmasına neden olurken, sabit getiri olarak yıl başına kıyasla değer kaybetmediğini gözlemliyorum.