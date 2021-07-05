Kafaları karıştıran altın için yeni zirve beklentisi! Altın uzmanından flaş tahmin! 560-600 TL bandı kritik!
En önemli yatırım araçlarından birisi olarak görülen altında dikkat çeken tahmin! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahminle altın yatırımcılarını yeni tahminler konusunda uyardı. Aşı iyimserliğiyle düşüşe geçen dolardan kaynaklı olarak altının ons fiyatında inişli çıkışlı hareketler dikkat çekiyor. Yatırımcıların kafasını karıştıran altındaki düşüşlerin ve yükselişlerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş'in tahminlerine göre; gram altın fiyatında önce 560 TL bandı daha sonra 600 TL bandı görülebilir.
Altın piyasalarında aşağı yukarı yönlü hareketler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim." diyen Memiş, yatırımlarda dikkat edilmesi gereken destek seviyelerini vurguladı. Memiş'e göre, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir.
İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklar:
2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.
Ülkelerden gelen aşı haberleri, dünya sağlık örgütünün kabul etmesi, insanlar üzerinde uygulanması, vaka sayılarının düşmesi, kısıtlamaların kalkması gibi birçok olumlu etken altın fiyatlarının yılın yarısında baskı altında bıraktı. Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında baskı altında kaldığını gördük ancak geniş bant aralığında dalgalanması dikkat çekiciydi.