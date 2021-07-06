Ve sonunda belli oldu! E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz! Devletten ailelere Kurban Bayramı öncesi para yardımı
Milyonlar bekliyordu! Ve peş peşe açıklandı! Devletten ailelere Kurban Bayramı öncesi para yardımı: Türkiye'de salgın sürecinde hükümet doğrultusundan vatandaşlara detaylı destek ödemesi yapıldı. Bu kapsamda çalışanlar ve işverenler amacıyla kısa çalışma ödeneği döneme sokuldu. Hem de esnaf ve zanaatkarlara, tiyatroculara, müzik çalışanlarına nakdi yardımlar yapıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Türkiye'de corona virüsü ilk kez 11 Mart 2020 yılında tespit edildi. Bu tarihten sonra devlet vatandaşlara detaylı destek ödemeleri yaptı. 2020 yılında bin TL olarak 'Pandemi Sosyal Destek' yardımı yapıldı. Hem de bu yıl Ramazan Bayramı evveli bin 100 TL olarak destek ödemesine başvurular kabul edildi. Bu amaçla devlet doğrultusundan ailelere Kurban Bayramı evveli para yardımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.