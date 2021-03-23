Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! Ev hanımları nasıl emekli olur? İşte yapmanız gerekenler
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için 2021 senesi prim ücretlerini inceledik. Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz olan vatandaşların isteğe bağlı sigorta ile emeklilik için yapmaları gereken aylık prim ödeme meblağları. Çalışma yaşamında yer almayan, çalışmaya yada çalışamayan kişiler ihtiyarladıklarında emekli olmak istiyorlarsa bu isteklerini isteğe bağlı sigorta ödemesi ile yapabilirler. Geçtiğimiz aylarda haber siteleri 25 sene kocası ile evli kalan kadınlara 1500 TL aylık ücret ile alakalı ayrıntıları dile getirmişti. Yasa önerisinin Meclise sunulduğu ortaya atılırken. yasanın onaylanması halinde ev hanımlarına emeklilik hakkı verileceği iddiası ortaya atılmıştı.
Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz kişilerin isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilmeleri için öncelikle emeklilik şartlarını sağlamaları gerekiyor. SGK mevzuatına göre emin bir oranda prim ödemesi yapan, gün koşulunu sağlayan ve yaş haddine erişen vatandaşlar bu 3 koşulu aynı anda sağlamaları gidişatında emekli olurlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olacak vatandaşların da bu koşulları sağlamaları gerekiyor. Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyordu. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir? Emeklilik için ev hanımlarının yapması gereken şeyler nelerdir?
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduğu ifade ediliyor.
Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyor.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması• Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması • 1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)
• 50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)
• 18 yaşından büyük olmak
• Malullük ve yaşlılık aylığı almamak
• Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.