Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler! En az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor!

EMZİRME PARASI

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.