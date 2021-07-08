Yüzde 8 artış beklentisi! İkinci el arabaları aldınız aldınız! Hareketli günler geliyor!
İkinci el araba almak isteyen vatandaşlara uzmanlardan kritik uyarı! İkinci el araç almak isteyenler, bütçelerine göre hesaplama yaparken aynı zamanda en uygun dönemi de bulmak istiyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sektördeki hareketliliğin artabileceği tahmin ederken, Temmuz ayının kırılma ayı olduğuna dikkat çekildi. İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görürken, sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı.
İkinci el araç piyasasında hareketli günler başlıyor! İkinci el araba almak isteyenler hesap kitap yapmaya başladı. Pandeminin uzamasıyla birlikte durgunluğun görüldüğü araba piyasasında hareketli günler kapıda. Uzmanlara göre; hem normalleşme hem de yaz aylarının etkisiyle sektörde talep fazlalaşacak. İkinci el için önemli olduğu belirtilen Temmuz ayında kırılma yaşanabileceği belirtiliyor.
Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen Otomotiv data ve 2'nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz" dedi.
Temmuz'da 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu.