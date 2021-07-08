İşte il il TOKİ'nin yaptığı konut sayısı! 1 milyonuncu konutu Başkan Erdoğan teslim etmişti...

TOKİ 81 ilde toplam 1 milyon konut inşa ederek vatandaşlara teslim etti. Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bu yana ev yapan ve dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin il il kaç konut yaptığı belli oldu. Başkan Erdoğan, 1 milyonuncu konut teslim töreninde "TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

08.07.2021 15:17 - Son Güncelleme: 08.07.2021 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





