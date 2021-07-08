İşte il il TOKİ'nin yaptığı konut sayısı! 1 milyonuncu konutu Başkan Erdoğan teslim etmişti...
TOKİ 81 ilde toplam 1 milyon konut inşa ederek vatandaşlara teslim etti. Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bu yana ev yapan ve dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin il il kaç konut yaptığı belli oldu. Başkan Erdoğan, 1 milyonuncu konut teslim töreninde "TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık." ifadelerini kullanmıştı.
08.07.2021 15:17
- Son Güncelleme: 08.07.2021 15:17
Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturdu.
Başkan Erdoğan, TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunu teslim töreninde yaptığı konuşmada, "TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan törende ayrıca "Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık." diyerek yeni müjdeyi duyurdu.
PEKİ TOKİ HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA ETTİ?
İŞTE İL İL TOKİ'NİN YAPTIĞI KONUT SAYISI
Adana
35.055
Adıyaman
6.167
Afyonkarahisar
11.681
Ağrı
4.605
Amasya
5.667
Ankara
101.859
Antalya
4.935
Artvin
3.816
Aydın
2.019
Balıkesir
13.332