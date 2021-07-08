Migros aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı’na özel indirimler devam ediyor! Migroskop fırsatları için son 6 gün!

Merakla incelenen Migros aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel indirimler devam ediyor. Belirli tarihler arasında geniş kategoride pek çok ürünü uygun fiyatla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde birbirinden güzel indirimler sizleri bekliyor. 1 Temmuz'da başlayan kampanyalar 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Migroskop kataloğu yakından takip eden vatandaşlar alacaklarını belirleyerek listesini yapıyor. Bayram çikolatalarından bahçe ürünlerine, televizyondan küçük ev aletlerine kadar pek çok fırsat var. İşte güncel Migros aktüel katalog…