Yüzde 6.39 zamla SSK emeklisine 2 bin 574 TL maaş! Temmuz'da emekliye bayram... 1.100 TL ikramiye de yolda!

Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili görüntü ortaya çıktı. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Ancak Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belirlendi. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketinde de emeklilerin zammı için ipucu var. Ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.