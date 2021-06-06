Yüzde 6.39 zamla SSK emeklisine 2 bin 574 TL maaş! Temmuz'da emekliye bayram... 1.100 TL ikramiye de yolda!
Temmuz'da emekliler bayram edecek. Mayıs ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emeklilerin alacağı en düşük zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranıyla bu miktar daha da yükselebilecek. Yüzde 6.39 çıkan 5 aylık enflasyon sayesinde memurlar ve emeklilerin yüzü gülecek. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. İşte emekli zamlarına ilişkin merak edilen bilgiler...
Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili görüntü ortaya çıktı. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Ancak Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belirlendi. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketinde de emeklilerin zammı için ipucu var. Ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.