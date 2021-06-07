Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Böylece geleceğin meslekleri olarak sayılan alanlarda çalışmalar yapan öğrencilere dev destek geliyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı, Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri gibi alanlar ön plana çıkıyor.
07.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 07.06.2021 06:59