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Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Böylece geleceğin meslekleri olarak sayılan alanlarda çalışmalar yapan öğrencilere dev destek geliyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı, Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri gibi alanlar ön plana çıkıyor.

Hazal Ateş
07.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 07.06.2021 06:59
Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor.

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Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için "geçiş destekleri" verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecek.

Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

Her iki desteğe yönelik idari karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.

Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

HAKLAR YASAL OLARAK KORUNACAK
Yeni çalışma modelleri yaygın hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınıyor.

Gelecek bu mesleklerde: Eğer o alanlardan birinde okursanız devlet de destek olacak

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize ediyor. Kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı hakkı, yıllık ücretli izin, hafta tatiline ilişkin yasal düzenleme de 31 Aralık'ta yaşama geçiriliyor.