Yüzde 4'ten 10'a çıkması isteniyor! Emekli ek ödeme miktarı artacak mı? Farklı formüller sayesinde...
Milyonlarca emekli vatandaş ek ödeme tutarı hakkında yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. 2021 yılının ilk haftası yılın ilk zammını alan emekliler şimdi de maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde 414 liraya varan artış görülecek. Farklı formüller gündeme gelmesi taleplerden birisi. Peki, emekli ek ödeme miktarı artacak mı? İşte detaylar...
Ek ödeme tutarının yüzde 4'ten 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda emekli ek ödeme miktarı artacak mı sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Farklı formüller de konuşuluyor. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca emekli ek ödeme miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Son olarak TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.