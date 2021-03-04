Yüzde 4'ten 10'a çıkması isteniyor! Emekli ek ödeme miktarı artacak mı? Farklı formüller sayesinde...

Ek ödeme tutarının yüzde 4'ten 10'a çıkması emeklilerin talepleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda emekli ek ödeme miktarı artacak mı sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Farklı formüller de konuşuluyor. Emekliye ödenen ek ödeme tutarının yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca emekli ek ödeme miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Son olarak TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.