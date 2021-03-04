Ev sahibi olmak isteyenler müjde! TOKİ 11 ilde 1000'den fazla ev satışa çıkardı! Başvuru dönemi başladı...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Uygun fiyatlı taksit ve vade koşullarıyla her yıl binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ'den yeni ilanlar gelmeye devam ediyor. Son olarak 11 ilde 1.143 daire satışa çıktı! TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılabilen başvurulara vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Alt Gelir ve Orta Gelir gruplarına yönelik olarak yapılan evlerin hak sahipleri kura çekilişiyle belli olacak. İşte TOKİ başvuruları hakkında merak edilen detaylar!
TOKİ her yıl binlerce konut inşa ederek ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla uygun fiyatlı evler satın almak mümkün olabilecek. Alt gelir ve orta gelir grubundaki kişilere yönelik olarak yapılan konutlara yoğun ilgi gösteriliyor. İşte TOKİ başvuru şartları ve satışa çıkacak iller!
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.
TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.