3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...
Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde esnaf ve sanatkarları desteklemek adına bazı destekler devreye alındı. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığı bildirilmişti. Bu sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala başvuru şartları araştırılıyor. Gelir kaybı desteği ise 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak ödeniyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart.
3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün... Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında vatandaşların ve esnafın etkilenmemesi adına çeşitli destekler devlet tarafından hayata geçiriliyor. Bugüne kadar ekonomik destek ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldı. Bu bağlamda esnafa yönelik yapılan desteklerden gelir kaybı ve kira desteği dikkat çekiyor. Son olarak yapılan açıklamada başvuru işlemlerini tamamlayanlar için başvuru süresi uzatıldığı ifade edildi.