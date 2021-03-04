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3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde esnaf ve sanatkarları desteklemek adına bazı destekler devreye alındı. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığı bildirilmişti. Bu sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala başvuru şartları araştırılıyor. Gelir kaybı desteği ise 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak ödeniyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart.

04.03.2021 12:54 - Son Güncelleme: 04.03.2021 12:58
3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün... Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında vatandaşların ve esnafın etkilenmemesi adına çeşitli destekler devlet tarafından hayata geçiriliyor. Bugüne kadar ekonomik destek ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldı. Bu bağlamda esnafa yönelik yapılan desteklerden gelir kaybı ve kira desteği dikkat çekiyor. Son olarak yapılan açıklamada başvuru işlemlerini tamamlayanlar için başvuru süresi uzatıldığı ifade edildi.

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3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı. esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİNDE SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.

3 ay boyunca verilecek! Ödemeler beş yüz liradan başlıyor! Başvuru için son 27 gün...

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pandemiden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı.