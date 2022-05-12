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Haberler Ekonomi e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Devlet tarafından verilen destekler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek vereceğini duyurdu. Programa başvurular sürüyor. Peki, nasıl yararlanılabilir? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
12.05.2022 09:27 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:28
Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Devlet tarafından verilen destekler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek vereceğini duyurdu. Programa başvurular sürüyor. Peki, nasıl yararlanılabilir? İşte merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek verecek...

Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

KOBİ'lere yeşil destek hayata geçti. KOSGEB, KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı'nı başlattı.

Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu programla, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini KOSGEB karşılayacak.

Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

KOBİ'lerin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderleri için de destek verilecek.

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