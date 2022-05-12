e- Devlet üzerinden başvurana 100 bin TL - 400 bin TL ilave para! Devlet tarafından karşılıksız ödeniyor! TC kimlik No son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Devlet tarafından verilen destekler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şimdilerde KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için yeni destek devreye alındı. KOSGEB, KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için de 400 bin liraya kadar destek vereceğini duyurdu. Programa başvurular sürüyor. Peki, nasıl yararlanılabilir? İşte merak edilenler haberimizde!