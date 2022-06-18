Yüzde 40.75 zamda son viraj! Temmuz’da emekliye 4.634 TL, Memura 9.016 TL maaş! 4A, 4B, 4C 2500, 3000 TL ve üstü maaş alanlar...

Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Temmuz ayında18,5 milyon emekli, memur ve memur emeklisine yüzde %40.75 zam bekleniyor. Peki, bu oranlarla en düşük maaş memurlarda, emeklilerde ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor...