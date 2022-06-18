Yüzde 40.75 zamda son viraj! Temmuz'da emekliye 4.634 TL, Memura 9.016 TL maaş! 4A, 4B, 4C 2500, 3000 TL ve üstü maaş alanlar...
Emekli ve memurlar merakla Temmuz zammını bekliyor. Her geçen gün Temmuz zammına ilişkin yeni ipuçları geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 çıktı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Şimdi sırada son veri kaldı ve her şey o veriyle birlikte belli olacak. Bu kapsamda gözler 4 Temmuz'a çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli memur Temmuz zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli memur Temmuz zammı hesabı!
18.06.2022 15:36 - Son Güncelleme: 18.06.2022 15:36
Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Temmuz ayında18,5 milyon emekli, memur ve memur emeklisine yüzde %40.75 zam bekleniyor. Peki, bu oranlarla en düşük maaş memurlarda, emeklilerde ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de yer alıyor...
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, artış için önemli bir ipucu geldi.