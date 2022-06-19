Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40 artış! En düşük esnaf emeklisine 4150 TL, 2000 öncesi SSK'lıya ise 4634 TL...
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 40'ı aşması beklenirken; en düşük aylık esnaf emeklilerinde 4 bin 150, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 4 bin 634 liraya ulaşacak.
19.06.2022 10:52 - Son Güncelleme: 19.06.2022 10:52
Temmuz'da maaşları ilk 6 aylık enflasyon kadar artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, heyecanla zam oranını ortaya koyacak Haziran verisini bekliyor.