Yüzde 40 indirimli kalem, defter, çanta, suluk 6,99 TL’den satılıyor! A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu YAYINLANDI!

Okulların açılmasına kısa bir süre kala A101, ŞOK, BİM, MİGROS'a okul eşyalarının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Yayımlanan yeni kataloglarda okul eşyalarına yer verildi. Okul ile ilgili öğrencilerin ihtiyacı olan her şey A101, BİM, ŞOK, Migros raflarında ve online satışlarda yer almaya başladı. İşte okul çantaları, sulu boya, A4 kağıdı ve daha bir çok malzemelerin bulunduğu A101, ŞOK, BİM, Migros, CarrefourSA okul kırtasiye 2022 kataloğu!