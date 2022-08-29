Yaş barajı, EYT, prim şartı YOK! SSK, Bağkur, 4C + 1995-1996-1999 sigorta girişli olana erken emeklilik!

SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar bazı detayları merak edip soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Ancak bazı durumlarda erken emekli olma hakkına sahip olunabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler ve erken emeklilik detayları...