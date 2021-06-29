Yüzde 36 zamlandı! Ve belli oldu! Çalışmayan kadına süper haber! 3.900 veriliyor! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor!

Milyonlarca kadını ilgilendiren haber büyük ilgi gördü! Peş peşe açıklandı! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor! Türkiye'de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu gidişatta bulunan ve takviyeye lüzumu olan kişilerin, kendilerini daha iyi sezebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir dayanak programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

29.06.2021 08:35 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





