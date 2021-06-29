Yüzde 36 zamlandı! Ve belli oldu! Çalışmayan kadına süper haber! 3.900 veriliyor! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor!
Milyonlarca kadını ilgilendiren haber büyük ilgi gördü! Peş peşe açıklandı! PTT'den hemen alıyorsunuz ve anında hesaba yatıyor! Türkiye'de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu gidişatta bulunan ve takviyeye lüzumu olan kişilerin, kendilerini daha iyi sezebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir dayanak programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.
Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan evi vefat eden on binlerce kadına güzel haber! Başvuru yapmaları yeterli. İki ayda bir hesaba 650 lira yatırılıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor.