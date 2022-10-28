2022 Ekim kampanyasının bitmesine son günler! 6'lısı 13,90! Tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir... Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Ekim kampanyası sona eriyor. 27 Ekim itibariyle en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine giderek indirimli ürünleri kapabilirsiniz. 31 Ekim 2022 tarihinden sonra indirimli ürünler tekrar eski fiyatlarıyla satılmaya başlanacak. Kasım ayına girmeden acele edin! Tuvalet kağıdı, maden suyu, peynir, tereyağı, fındık kreması, tost peyniri, üzüm pekmezi, siyah zeytin, helva, turşu, nohut, çay, bulgur, türk kahvesi, mercimek, pirinç ,meyve ve daha onlarca üründe dev indirimler yapıldu. 6'lısı 13,90! İşte Tarım Kredi Marketleri fiyatı düşen ürünler LİSTESİ!