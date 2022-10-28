Gümrüğe takılan kaçak iPhone, Samsung telefonlar 1.000 TL'ye satılıyor! Cep telefonu için 20-30 bin TL ödemeyin!
Gümrüğe takılan ürünlerin satılması bağlamında 2022 senesinde ticaret bakanlığı e-ihale sistemi geliştirildi. Bu sayede bütün şehirlerden online olarak istenilen her ürün satın alınabilecek.
Günümüzde en çok alınan ve ihityaç olan elektronik ürünlerin başında cep telefonları gelmektedir. Fakat akıllı cep telefonlarının fiyatları olabildiğince artmış durumdadır. En çok tercih edilen cep telefonlarının başında ise iPhone model telefonlar gelmektedir. Fakat bu modelin yeni çıkan cihazları ortalama olarak 30-40 bin TL civarlarında fiyatlara sahip olmaktadır. Bu bağlamda kimse bu modellere yaklaşamamaktadır. Fakat gümrükten geçemeyen kaçak İphone model cep telefonları ihale ile 1000 TL ile satışa sunulmaktadır.
Öte yandan gümrüğe takılan her ürün günlük olarak sistem üzerinden güncellenmektedir. Bu sayede ürünlerin satın alınması ve takibi olabildiğince basit olmaktadır. Ürünlerin alımları ise açık arttırma yöntemine göre yapılmaktadır. Açık arttırma yönteminde ise süreler en az 7 gün en çok ise 15 gün kadar sürmektedir.