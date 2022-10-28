Gümrüğe takılan kaçak iPhone, Samsung telefonlar 1.000 TL’ye satılıyor! Cep telefonu için 20-30 bin TL ödemeyin!

Günümüzde en çok alınan ve ihityaç olan elektronik ürünlerin başında cep telefonları gelmektedir. Fakat akıllı cep telefonlarının fiyatları olabildiğince artmış durumdadır. En çok tercih edilen cep telefonlarının başında ise iPhone model telefonlar gelmektedir. Fakat bu modelin yeni çıkan cihazları ortalama olarak 30-40 bin TL civarlarında fiyatlara sahip olmaktadır. Bu bağlamda kimse bu modellere yaklaşamamaktadır. Fakat gümrükten geçemeyen kaçak İphone model cep telefonları ihale ile 1000 TL ile satışa sunulmaktadır.