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Haberler Ekonomi Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

Milyonlarca memur, emekli ve işçiyi ilgilendiren zam gelişmesi! Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden zam pazarlığında yeni zam teklifleri masada. 2022 ve 2023 için memur, emekli ve işçilere yapılacak zam oranı yapılacak zam görüşmeleriyle belli olacak. Toplu sözleşmeler yaklaşık 700 bin kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Memur sendikalarının taleplerine göre, 600 TL seyyanen zam ve 2022 için yüzde 21 zam oranı öne çıkıyor. İşte işçilerin ve hükümetin sunduğu son teklifler!

05.08.2021 10:35 - Son Güncelleme: 05.08.2021 10:35
Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

4 milyona yakın memur, 2 milyondan fazla memur emeklisi, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri için son teklifler masada! Memurların zam teklifi belli oldu. Eğer teklif kabul edilirse, yaklaşık 7 milyon kişi 600 TL seyyanen zam ve 2022 için yüzde 21 zam alacak. Hükümet ve sendikaların bir araya geldiği görüşmelerde karşılıklı taleplerin ardından bir karar alınması bekleniyor. Peki; memur zam görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte detaylar!

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Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

İSTENEN ZAM NE KADAR?

Memur sendikaları tarafından ilk önce 600 TL seyyanen zam talebi geldi. Sonrasında 2022 için yüzde 21 zam, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi.

Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

Asıl pazarlıkların 12 Ağustos'un ardından başlayacağı öngörülüyor. Bunun sebebi ise bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar söz konusu teklif üzerinden başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

Toplu sözleşmeler yaklaşık 700 bin kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşmelerin bu hafta netlik kazanması bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini yapmış, hükümet de önerisini sunmuştu. Hükümetin yeniden teklif yapması bekleniyor. Bu teklif üzerine görüşmeler sürecek

Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

KİMLER FAYDALANACAK?

* 700 binden fazla kamu işçisi * 4 milyona yakın memur * 2 milyondan fazla memur emeklisi