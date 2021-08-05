Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…

4 milyona yakın memur, 2 milyondan fazla memur emeklisi, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri için son teklifler masada! Memurların zam teklifi belli oldu. Eğer teklif kabul edilirse, yaklaşık 7 milyon kişi 600 TL seyyanen zam ve 2022 için yüzde 21 zam alacak. Hükümet ve sendikaların bir araya geldiği görüşmelerde karşılıklı taleplerin ardından bir karar alınması bekleniyor. Peki; memur zam görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte detaylar!