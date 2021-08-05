Yüzde 21 maaş artışı, 600 TL seyyanen zam masada! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başladı…
Milyonlarca memur, emekli ve işçiyi ilgilendiren zam gelişmesi! Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden zam pazarlığında yeni zam teklifleri masada. 2022 ve 2023 için memur, emekli ve işçilere yapılacak zam oranı yapılacak zam görüşmeleriyle belli olacak. Toplu sözleşmeler yaklaşık 700 bin kamu işçisini de yakından ilgilendiriyor. Memur sendikalarının taleplerine göre, 600 TL seyyanen zam ve 2022 için yüzde 21 zam oranı öne çıkıyor. İşte işçilerin ve hükümetin sunduğu son teklifler!
4 milyona yakın memur, 2 milyondan fazla memur emeklisi, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri için son teklifler masada! Memurların zam teklifi belli oldu. Eğer teklif kabul edilirse, yaklaşık 7 milyon kişi 600 TL seyyanen zam ve 2022 için yüzde 21 zam alacak. Hükümet ve sendikaların bir araya geldiği görüşmelerde karşılıklı taleplerin ardından bir karar alınması bekleniyor. Peki; memur zam görüşmeleri ne zaman bitecek? İşte detaylar!
Asıl pazarlıkların 12 Ağustos'un ardından başlayacağı öngörülüyor. Bunun sebebi ise bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar söz konusu teklif üzerinden başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.