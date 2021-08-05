Ağzını açan yerinden oynatıyor! Altın fiyatları yeni sinyaller vermeye başladı! 500 TL sınırı canlandı!

Altın fiyatları dünya genelinde yeni bir döneme daha giriş yapmak üzere. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltıp faiz artırımı yapacağına yönelik değerlendirmelerde bulunan Fed yetkilileri nedeniyle altın fiyatlarında beklenmedik bir düşüş yaşanmıştı. Ancak gözler cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verilerin olumlu gelmesi yönünde beklentiler olması nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor.