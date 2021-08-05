Ağzını açan yerinden oynatıyor! Altın fiyatları yeni sinyaller vermeye başladı! 500 TL sınırı canlandı!
Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Analistlere göre altındaki hareketli günlerin nedeni belli oldu. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltıp faiz artırımı yapacağına yönelik sinyaller vermesiyle altın fiyatları sarsıldı. FED yetkililerinin altını olumsuz etkilemesinin ardından altın fiyatlarındaki hareketlilik göze çarpıyor. Gram altın fiyatı, dolar/TL'deki gerilemeyle birlikte Salı günü 484 TL'ye gerilemişti. Ancak dolar kurunun yükselmesiyle gram altın fiyatları yükselişe geçti.
Altın fiyatları dünya genelinde yeni bir döneme daha giriş yapmak üzere. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltıp faiz artırımı yapacağına yönelik değerlendirmelerde bulunan Fed yetkilileri nedeniyle altın fiyatlarında beklenmedik bir düşüş yaşanmıştı. Ancak gözler cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verilerin olumlu gelmesi yönünde beklentiler olması nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor.
Altın fiyatları 1800 dolar seviyesine sıkıştı. Fed'in varlık alımlarını azaltıp faiz artırma beklentisi üzerine yorum yapan Fed yetkilieri altını olumsuz etkiledi.
Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceğini belirten yetkililer, 2022 sonu ya da 2023'te de faiz artışı olabileceğini belirtti.
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Dallas Fed Başkanı Kaplan ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den gelen varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımına yönelik değerlendirmeler altın fiyatlarını geriletti.