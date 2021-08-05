Migroskop yaza özel kampanyalar devam ediyor! Migros aktüel kataloğunda tatilde ihtiyaç duyulacak ürünler indirimde…
Migroskop ürünleri 29 Temmuz tarihinden bu yana yaza özel kampanyaları ile satışta olmaya devam ediyor. 11 Ağustos tarihine kadar sürecek olan pek çok kategoride birbirinden güzel ürünler vatandaşları bekliyor. Migroslar'da Özellikle henüz tatile çıkmamış ve planlama yapmaya başlayan vatandaşlar mayodan giyime, terlikten deniz içerisinde kullanılacak ürünlere, valizlerden küçük ev aletlerine, beyaz eşyada televizyona, bahçe ürünlerinden gıdaya kadar binlerce ürün bütçeye uygun fiyatlarla satışta. Alacaklarınızı belirlemeniz için güncel Migros katalog haberimizde yer alıyor.
05.08.2021 11:48
- Son Güncelleme: 05.08.2021 11:48
En çok ziyaret edilen marketler zinciri Migros'un pek çok şehirde şubesi bulunuyor. Vatandalar belirli tarihlerde satışa sunulan ürünleri almaya gitmeden önce kataloğu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Migros aktüel kataloğunda tatilde ihtiyaç duyulacak ürünler indirimde ve haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. 11 Ağustos'ta sona erecek olan pek çok kategorideki kampanyalarıyla Migros kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz.