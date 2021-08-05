Migroskop yaza özel kampanyalar devam ediyor! Migros aktüel kataloğunda tatilde ihtiyaç duyulacak ürünler indirimde…

En çok ziyaret edilen marketler zinciri Migros'un pek çok şehirde şubesi bulunuyor. Vatandalar belirli tarihlerde satışa sunulan ürünleri almaya gitmeden önce kataloğu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Migros aktüel kataloğunda tatilde ihtiyaç duyulacak ürünler indirimde ve haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. 11 Ağustos'ta sona erecek olan pek çok kategorideki kampanyalarıyla Migros kataloğa haberimizden ulaşabilirsiniz.