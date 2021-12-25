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Haberler Ekonomi Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Pazartesi itibariyle ekonomide alınan tedbirler, meyvelerini anında gösterdi. Otomotiv fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi. Sıfır otomobilde yaşanan gelişmelerin ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son durum!

25.12.2021 12:22 - Son Güncelleme: 25.12.2021 12:22
Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Hafta başında sunulan ekonomi paketi sonrasında dolarda sert düşüşler meydana gelmeye başladı. Döviz kurunda yaşanan aşağı yönlü hareket araba piyasasına da yansıdı. Bu hafta sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Kurdaki düşüşün ikinci el araba fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Sıfır araçlarda yapılan bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar. İşte ikinci el araba fiyatlarında son durum...

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Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Sıfır otomobil fiyatlarına dövizdeki sert düşüş, yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Dolardaki düşüşün ikinci el arabalara etkisi merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.

Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Galericiler döviz kurundaki düşüşün ikinci el araç piyasasına yüzde 20 yansıyacağını söylüyor.

Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert düşüş yaşandı. Bu düşüş öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı.

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