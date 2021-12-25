Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...

Hafta başında sunulan ekonomi paketi sonrasında dolarda sert düşüşler meydana gelmeye başladı. Döviz kurunda yaşanan aşağı yönlü hareket araba piyasasına da yansıdı. Bu hafta sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Kurdaki düşüşün ikinci el araba fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Sıfır araçlarda yapılan bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar. İşte ikinci el araba fiyatlarında son durum...