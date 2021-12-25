Yüzde 20 düşüş fiyatlara yansıyacak! İkinci el araçlarda kademeli indirim sinyali! Bu fiyata olmaz diyen kaçırır! 2 ay sonra...
Pazartesi itibariyle ekonomide alınan tedbirler, meyvelerini anında gösterdi. Otomotiv fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi. Sıfır otomobilde yaşanan gelişmelerin ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son durum!
25.12.2021 12:22
- Son Güncelleme: 25.12.2021 12:22
Hafta başında sunulan ekonomi paketi sonrasında dolarda sert düşüşler meydana gelmeye başladı. Döviz kurunda yaşanan aşağı yönlü hareket araba piyasasına da yansıdı. Bu hafta sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Kurdaki düşüşün ikinci el araba fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Sıfır araçlarda yapılan bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor. Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini dile getirdi. Tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar. İşte ikinci el araba fiyatlarında son durum...