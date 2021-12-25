Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1500 TL alan emekliler 2022'de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşına yüzde 40'lık zam!

1500 TL alan emekliler 2022'de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşına yüzde 40'lık zam!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. SGK-SSK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşına yüzde 40'lık zam... Asgari ücrete 2022 yılı için yapılan son zammın ardından emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları merak edilmeye başladı. Asgari ücretin yüzde 50,5 oranında zamlanmasının ardından Ocak 2022'den itibaren emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısına ait son enflasyon verilerinin de belirlenmesinin ardından gelecek zam oranı merak edilmeye başladı. İşte emekli maaşı zam oranlarında son durum.

takvim.com.tr
25.12.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.12.2021 09:03
1500 TL alan emekliler 2022’de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşına yüzde 40’lık zam!

Emekliye Rekor Seviyede Zam Gelebilir!

Asgari ücretle beraber birçok farklı sektörde yaşanan ücret artışlarının ardından sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlene oranlara göre ocak ayında yapılacak zamlar da belirlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1500 TL alan emekliler 2022’de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşına yüzde 40’lık zam!

Konuya ilişkin gelen yeni tahminler ise yeni yıldan itibaren emeklinin rekor seviyede bir zam olması muhtemel görünüyor. Şuana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilerinin yüzde 10'un üzerinde bir zammı garantiledikleri belirlendi.

1500 TL alan emekliler 2022’de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşına yüzde 40’lık zam!

Ayrıca asgari ücrette yapılan yüzde 50,5 artışın da dikkate alınarak emekli ve memur maaşlarında ek zamlarda gündeme gelmeye başladı.

1500 TL alan emekliler 2022’de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşına yüzde 40’lık zam!

Seyyanen yapılması öngörülen ek zam ile beraber emekli maaşlarında yüzde 42'ye varan oranlara bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Aralık ayına aite enflasyon rakamlarının da belirlenmesinin ardından gelecek zamların oranları da netleşmiş olacak.

1500 TL alan emekliler 2022’de hesaplarınız patlayacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşına yüzde 40’lık zam!

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarının düzenlenmesine ilişkin yaptığı çalışmalarda merak edilmeye başladı.

SON DAKİKA