Altın fiyatları sarpa sardı! Bomba üzerine bomba patladı! Gram ve çeyrek altını görenlerin elleri titriyor! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı nedir?

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! Milyonların ağzı adeta açık kaldı, alıcısı eli boş döndü! Tek gecede gene zirveye çıktı! Altın fiyatlarındaki son hal dengelerin değişmesine niçin oldu. Milyonları şok içinde bırakan altın; Ekim ayının son dönemlerinde yaşanan yükselişle eş güdümlü tekrardan yükselmeye devam etti. Kasım ayının ortalarında yaşanan dolar kurundaki yükseliş; altını da direkt olarak etkiledi. Gündeme bomba gibi düşen bu hal ise altının fiyatlarını tekrardan etkiledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?