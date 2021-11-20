Altın fiyatları sarpa sardı! Bomba üzerine bomba patladı! Gram ve çeyrek altını görenlerin elleri titriyor! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı nedir?
22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı vatandaşların gündeminde son zamanlarda altın fiyatları oldukça artış gösterdi. Bilindiği gibi ülkemizde altın önemli bir yatırım aracı ve her daim alım satımı yapılan bir unsurdur. Bu anlamda gram altın kendi tarihini yazarken; çeyrek altın ise uçtu gitti. Milyonları titreten altın, son durumuyla "Yok artık" dedirtti. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının sonrasında 658,8 lira ile tarihi zirvesini görürken, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 643,9 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.056 lira, Cumhuriyet altını da 4.308 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı! Milyonların ağzı adeta açık kaldı, alıcısı eli boş döndü! Tek gecede gene zirveye çıktı! Altın fiyatlarındaki son hal dengelerin değişmesine niçin oldu. Milyonları şok içinde bırakan altın; Ekim ayının son dönemlerinde yaşanan yükselişle eş güdümlü tekrardan yükselmeye devam etti. Kasım ayının ortalarında yaşanan dolar kurundaki yükseliş; altını da direkt olarak etkiledi. Gündeme bomba gibi düşen bu hal ise altının fiyatlarını tekrardan etkiledi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının rekor civara artmasına neden olduğunu bildiren analistler, bugün vatan içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararların, vatan dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat dizininin takip edileceğini bildirdi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 10,7210 civarında bulunuyor.